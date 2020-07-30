Не сразу и частями: Иран согласился выплатить Украине компенсацию за сбитый Боинг

В Тегеране согласились на выплату компенсаций погибшим в катастрофе по вине Ирана пассажирам Боинга «Международных авиалиний Украины» в январе 2020 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави после переговоров с украинской стороной.

Однако Мусави уточнил, что все аспекты и каждый особый случай будут тщательно рассматриваться и отдельно анализироваться.

«Иран согласился выплатить компенсации за самолет, однако реализация этого вопроса займет время и имеет различные аспекты с технической и правовой точек зрения», – заявил он и добавил, что переговоры с представителями родственников погибших украинцев займут длительное время.



Напомним, недавно в Тегеране назвали причину уничтожения украинского Боинга расчётом комплекса иранских ПВО.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.07.20

На заводе шампанских вин «Новый Свет» во время экскурсии поранили туристов. / В Крыму срывается дорожный сезон. / Еще один житель Севастополя скончался от коронавирусной инфекции. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»