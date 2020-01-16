В Новосибирской области пропала 10-летняя девочка

В Новосибирской области пропала без вести 10-летняя девочка. В связи с этим было возбуждено уголовное дело по статье «убийство малолетнего» (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ), чообщили в пресс-службе СКР.

ЧП случилось в городе Карасук. По данным следователей, около 14:00 15 января девочка вышла из дома и направилась на занятия в музыкальную школу, но домой не вернулась. Ее местонахождение до сих пор не установлено.

Организован розыск, следователи выясняют все обстоятельства исчезновения ребенка. Следователи осмотрели местность, опросили родственников пропавшей девочки, соседей. Всего в поисках задействовано более 150 человек. Полицейским помогают местные жители, волонтеры, а также спасатели МЧС РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 16.01.20

Вслед за мэрией в Екатеринбурге эвакуировали Главпочтамт (ФОТО). / Петербургского студента задержали за надругательство над мальчиком. / В Екатеринбурге эвакуировали мэрию из-за сообщения о бомбе. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»