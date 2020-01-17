Пропавшую в Новосибирской области девочку нашли живой

В Новосибирской области удалось найти живой пропавшую 15 января 10-летнюю девочку. Около 14:00 она вышла из дома в Карасуке на занятия в музыкальную школу, после чего ее никто не видел.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в поисках школьницы принимали участие более 200 человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов, спасатели, поисковый отряд «Лиза Алерт», волонтеры. Девочку обнаружил волонтер. Она находилась в подвале одного из домов. Ребенка незамедлительно госпитализировали в Карасукскую центральную районную больницу.

Как сообщают местные СМИ, медики диагностировали, переохлаждение, обезвоживание и обморожение ступней первой степени. Они приняли решение поместить школьницу в реанимационное отделение. Ее жизни ничего не угрожает.

Следователи установили, что какого-либо насилия или других противоправных действий в отношении ребенка не применялось. Девочка не вернулась домой из-за ссоры с родителями.

«Лента.ру» со ссылкой на волонтера сообщает, что школьницу помог найти кинолог Алексей Рассолов вместе с собакой. Он обратил внимание на небольшое пространство под настилом в подвале общежития – именно там в бессознательном состоянии находилась девочка.

Расследование уголовного дела продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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