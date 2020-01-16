В Красноярском крае 13-летняя девочка забеременела от 10-летнего друга

В Красноярском крае забеременела 13-летняя девочка. Она утверждает, что отцом ребенка является 10-лений мальчик.

Как сообщает «Комсомольская правда», семиклассница находится на втором месяце беременности (семь недель). Отцу ребенка только предстоит в этом году окончить начальную школу. При этом дети учатся в разных образовательных учреждениях.

Издание приводит комментарий врача-педиатра Николая Скоробогатова. По словам медика, физиологически 13-летняя девочка могли забеременеть от 10-летнего мальчика. Оба ребенка уже могли войти в репродуктивный возраст. В то же время на школьника могли просто «показать», а отцом ребенка является кто-то другой.

«Простой тест (опущу подробности) покажет, способен ли к репродукции мальчик. А генетическая экспертиза – кто отец ребенка. И тогда все встанет на свои места. Но, безусловно, случай нетривиальный, тревожный, ходя судить обо всем можно буде только, когда специалисты изучат все обстоятельства этого дела», – отметил Скоробогатов.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Красноярскому краю, врачи ФГБУЗ КБ № 51 города Железногорска диагностировали беременность 13-летней школьницы и сообщили об этом в полицию 13 января. По данному факту следователи проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

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