Беременность 13-летней девочки стала поводом для уголовного дела

Красноярские следователи возбудили уголовное дело после того, как стало известно о 13-летней девочке, беременной якобы от 10-летнего школьника.

По версии следствия, в интимные отношения девочка вступила со знакомым в ноябре прошлого года, в результате чего забеременела. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сношение, совершенное с лицом, достигшим двенадцатилетнего возраста, но не достигшим четырнадцатилетнего возраста).

Пресс-служба СУ СКР по Красноярскому краю не уточняет возраст этого знакомого. Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что будущему отцу ребенка всего 10 лет. Дети учатся в разных школах.

«В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», – добавили в СКР.

Красноярск, Служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 20.01.20

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