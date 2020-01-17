Русскую модель арестовали в Испании за ложное обвинение в изнасиловании

Испанские правоохранители задержали российско-испанскую модель Луизу Кремлеву, обвинившую в изнасиловании полузащитника «Милана» Тео Эрнандеса. В отношении девушки возбуждено дело о клевете и даче ложных показаний. Теперь ей может грозить тюремный срок. Об этом пишет испанское издание Marca.

Кремлева выдвинула обвинения против 22-летнего футболиста летом 2017 года. Она утверждала, что футболист надругался над ней на парковке ночного клуба Olivia Valere в Марбелье. Однако, изучив записи с камер видеонаблюдения с места инцидента, стражи правопорядка пришли к выводу, что футболист не проявлял насилие к девушке, пара нежно общалась. После интимной близости Эрнандес вернулся на дискотеку вместе с Кремлевой. Сам футболист уверял, что сексуальный контакт произошел по обоюдному согласию.

Несмотря на это, модель подала в суд на Эрнандеса. Однако дело было закрыто, а в январе прошлого года суд отклонил и апелляцию юристов Кремлевой. Теперь суд открыл дело против самой модели за клевету и дачу ложных показаний против игрока «Милана».

Мадрид, служба информации РИА «Новый День»

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