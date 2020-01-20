В Якутии стая бродячих собак напала на 8-летнего ребенка

В якутском городе Ленск на восьмилетнего мальчика напала стая бродячих собак. Ребенок был госпитализирован с множественными ранами и укусами и сейчас находится в реанимации.

Инцидент произошел днем, когда малыш возвращался из школы. По данным СКР, на ребенка набросились бродячие псы – 12-15 особей. Отбил мальчика проезжавший мимо водитель, он и доставил пострадавшего в больницу.

Школьнику сделали операцию. По словам медиков, у мальчика множественные укусы рук, ног, лица. В настоящее время маленький пациент находится в палате интенсивной терапии в тяжелом состоянии.

СКР проводит проверку по ч. 1 ст. 293 УК РФ «халатность». Следователи выясняют обстоятельства случившегося, а также дадут оценку действию либо бездействию чиновников, отвечающих за мероприятия по регулированию численности безнадзорных животных.

Якутск, Служба информации РИА «Новый День»

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