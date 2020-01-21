Под Астраханью собака искусала лицо 5-летней девочке из Подмосковья

В Астраханской области по факту нападения собаки на 5-летнюю девочку возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей» (ч.1 ст.238 УК РФ).

Как сообщили в пресс-службе СКР, по версии следствия, 17 августа 2019 года жители Московской области со своей пятилетней внучкой приехали на рыболовную базу в село Замьяны Енотаевского района. Вечером 28 августа на ребенка напала собака, находившейся на территории рыболовной базы. В результате девочка получила рваные раны лица. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писал «Новый День», вчера, 20 января, стало известно, что в якутском Ленске на 8-летнего мальчика напала стая бродячих собак. Ребенка госпитализировали с множественными ранами. После операции его поместили в реанимационное отделение. Инцидент произошел, когда мальчик возвращался из школы. По данным СКР, на ребенка набросились бродячие псы – 12-15 особей. Отбил мальчика проезжавший мимо водитель, он и доставил его в больницу.

Астрахань, Иван Гридин

Астрахань. Другие новости 21.01.20

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