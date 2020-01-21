Пассажир умер в самолете, летевшем из Москвы на Сахалин

В Казани совершил вынужденную посадку самолет рейса Москва – Южно-Сахалинск. Поводом для экстренного приземления стало плохое самочувствие пассажира.

Как сообщили в минздраве Татарстана, у пассажира произошел сердечный приступ. Помощь ему начали оказывать еще на борту воздушного судна. После приземления на борт поднялась бригадой скорой медицинской помощи. При осмотре врачи констатировали смерть пассажира.

Самолет прибудет в Южно-Сахалинск с большой задержкой. В этой связи на три часа задержан обратный рейс из столицы Сахалинской области в Москву.

Казань, Служба информации РИА «Новый День»

Казань. Другие новости 21.01.20

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