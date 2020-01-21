Под Иваново перевернулся школьный автобус, есть пострадавшие

Школьный автобус попал в ДТП в Ивановской области. По информации регионального полицейского главка, пострадали четверо детей.

Авария произошла утром 21 января в Тейковском районе неподалеку от поселка Пелгусово. В школьную «Газель» сзади въехал легковой автомобиль Renault – водитель иномарки не справился с управлением. От удара микроавтобус с детьми перевернулся. В салоне находились 6 детей, четверо получили травмы. Пострадавшие доставлены в больницу. На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Иваново, служба информации РИА «Новый День»

Иваново. Другие новости 21.01.20

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