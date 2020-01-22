Человеческие останки обнаружили в мусоре в Подмосковье

Житель поселка Поварово обнаружил в мусорном контейнере части человеческого тела. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным источников в правоохранительных органах, человеческие останки были расфасованы в тканевый мешок и три полиэтиленовых пакета. Два бедра, таз и грудную клетку без внутренностей и кожи нашли в мусоре у продуктового магазина, передает «Лента.ру». Останки передали в морг.

СКР возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщили в пресс-службе ведомства. Принимаются меры к установлению личности потерпевшего, а также лиц, причастных к преступлению.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.01.20

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