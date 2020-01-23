Трагедия в Прикамье: многодетная мать убила двух детей и пыталась совершить суицид

В Пермском крае многодетная мать убила двоих маленьких детей и попыталась совершить суицид, сообщает региональное управление Следственного комитета России. Женщина госпитализирована. Еще двое детей сейчас находятся с отцом.

Трагедия произошла утром в четверг, 23 января, в городе Кудымкаре. Многодетная мать дома расправилась со своими детьми пяти лет и одного года, после чего попыталась покончить с собой. Сейчас женщина находится в больнице. Еще двое детей восьми и двух лет сейчас с отцом – мужчина вернулся домой с работы, как только узнал о трагическом инциденте.

В отношении матери возбуждено уголовное дело по пп. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух малолетних детей). Следователи готовят ходатайство в суд для избрания ей меры пресечения, решается вопрос о предъявлении подозреваемой обвинения.

Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются. В ходе расследования «будет дана правовая оценка действиям должностных лиц органов профилактики, в обязанности которых входит защита прав несовершеннолетних», говорится в сообщении СКР.

Трагической историей занялась и прокуратура. Надзорное ведомство проводит проверку этого случая, в ходе которой предстоит установить причины и условия, способствующие детоубийству, сообщает краевая прокуратура. На место происшествия выехала комиссия, возглавляемая зампрокурора Пермского края Андреем Назаровым. «В ходе проведения надзорных мероприятий органами прокуратуры будет дана уголовно-правовая оценка полноты реализации полномочий органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Кудымкар, служба информации РИА «Новый День»

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