В Красноярске мать из мести убила 3-летнего сына и совершила суицид

В квартире в Красноярске обнаружены тела 32-летней женщины и ее трехлетнего сына. Погибших нашел отец малыша. Возбуждено дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, мать сначала убила ребенка, а потом покончила с собой, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, тела женщины и мальчика были обнаружены в их квартире днем 28 января. В этот день отец ребенка пришел навестить сына – ребенок проживал с матерью. Дверь никто не открыл, тогда мужчина проник в квартиру через балкон и увидел страшную картину – тела сына и матери ребенка.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

В расследования уголовного дела будет дана оценка действиям (бездействию) сотрудников органов опеки и попечительства. По данным источника «ТВК Красноярск», семья не состояла на учете в органах внутренних дел. Трагедия могла произойти из-за спора, с кем будет жить ребенок после расставания родителей. Отец хотел забрать сына к себе, поскольку его вторая жена не могла иметь детей, однако мать ребенка была против.

На прошлой неделе в Пермском крае многодетная мать убила двоих маленьких детей и попыталась совершить суицид. Женщина была доставлена в больницу, где позже скончалась. Еще двое детей сейчас находятся с отцом.

В декабре прошлого года жительница Новосибирска задушила 9-летнюю дочь в квартире многоэтажки, после чего попыталась совершить суицид, но выжила. Женщина арестована.

Красноярск, служба информации РИА «Новый День»

Красноярск. Другие новости 29.01.20

На Сахалине возбудили дело после нападении стаи собак на ребенка. / Из 80 водителей «скорой» перейти к новому перевозчику согласились лишь три (ВИДЕО). / Челябинец отправил президенту Путину деньги, чтобы достроили его дом. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»