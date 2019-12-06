В Томской области мать с особой жестокостью убила младенца

В Томской области направлено в суд дело в отношении матери, убившей своего ребенка с особой жестокостью. Как сообщили в пресс-службе СКР, 30-летнюю женщину обвиняют в неисполнении родительских обязанностей, если оно соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним, а также в особо жестоком убийстве малолетнего (ст.156, п.п.«в», «д» ч.2 ст.105 УК РФ).

Следователи установили, что обвиняемая, родив в мае 2018 года, не исполняла родительские обязанности, не заботилась о здоровье ребенка, физическом и психическом развитии. Ребенок не проходил своевременные медосмотры. Злоумышленница также умышленно препятствовала контролю за развитием младенца со стороны медиков, лишала его пищи и воды. В результате этого в декабре 2018 года младенец скончался.

Обвиняемую поместили под стражу. При предъявлении обвинения она полностью признала вину. Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Томск, Иван Гридин

Томск. Другие новости 06.12.19

Участнику июльской протестной акции Емельянову дали условный срок. / На выходные в Кургане без воды останутся почти 80 домов. / Юрий Чайка инициировал служебную проверку в отношении зама свердловского прокурора. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»