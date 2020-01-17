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Пятница, 17 января 2020, 12:57 мск

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В Новосибирске будут судить мать, задушившую 9-летнюю дочь

В Новосибирске возбуждено уголовное дело об убийстве 9-летней девочки (п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ). Как сообщили в пресс-службе СКР, в совершении преступления подозревают 28-летнюю мать ребенка.

По данным следствия, утром 16 декабря 2019 года женщина задушила дочку в квартире многоэтажки, после чего выпала из окна 8 этажа, но выжила. С различными травмами ее госпитализировали. На сегодняшний день ее жизни и здоровью ничего не угрожает. Она находится под наблюдением врачей.

В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. Следователи выясняют все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается.

Новосибирск, Иван Гридин

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Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, детоубийство, Убийства,