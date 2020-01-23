В Белгороде у полицейских угнали найденную машину

Сотрудники УМВД РФ по Белгородской области нашли угнанный автомобиль и привезли к отделу полиции. Однако машину вновь угнали. Об этом сообщает телеграм-канал «Белгород 1».
Об угоне автомобиля Lada Largus правоохранителям сообщила жительница Санкт-Петербурга. Полицейские машину нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.
В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Автомобиль стоял под окнами полицейского отдела №2 в Белгороде.
Через некоторое время машину вновь угнали. Оперативно-разыскные мероприятия результата пока не дали.
Белгород, Служба информации РИА «Новый День»
Белгород. Другие новости 23.01.20
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