В Белгороде у полицейских угнали найденную машину

Сотрудники УМВД РФ по Белгородской области нашли угнанный автомобиль и привезли к отделу полиции. Однако машину вновь угнали. Об этом сообщает телеграм-канал «Белгород 1».

Об угоне автомобиля Lada Largus правоохранителям сообщила жительница Санкт-Петербурга. Полицейские машину нашли и изъяли в качестве вещественного доказательства.

В отношении заявительницы возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложный донос». Автомобиль стоял под окнами полицейского отдела №2 в Белгороде.

Через некоторое время машину вновь угнали. Оперативно-разыскные мероприятия результата пока не дали.

Белгород, Служба информации РИА «Новый День»

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