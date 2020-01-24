В Чите семья с четырьмя маленькими детьми проживала в заброшенном доме

В Чите отец и четверо его детей в возрасте от 3 до 11 лет проживали в разрушенном доме. Следователи и прокуратура начали проверку. Выяснилось, что глава семейства находится в федеральном розыске.

О семье, проживающей в заброшенном здании, рассказал общественник Евгений Федоров. «Жили, грубо говоря, в разрушенном доме без окон, без дверей. Костерчик посередине горит. Обращались к людям, помощи никакой не нашли», – написал он в Instagram.

По словам отца, ранее они жили в Александрово-Заводском районе. Купили дом за счет средств материнского капитала, но здание оказалось непригодно для проживания. Затем мужчина снимал комнату. Он утверждает, что мать детей была алкоголичкой и сама ушла из семьи.

На эту информацию обратили внимание правоохранительные органы. «Помещение, в котором обнаружены дети, находится в аварийном состоянии, не имеет отопления и элементарных бытовых условий. Дети обогреваются открытым огнем, не ухожены. В помещении отсутствуют средства гигиены и продукты питания… По данному факту назначена доследственная проверка, которая поручена отделу по расследованию особо важных дел регионального следственного управления», – сообщается на сайте регионального СУ СК.

Проверку организовала и прокуратура. Представители надзорного ведомства дадут оценку действиям органов системы профилактики по оказанию социальной и иной помощи семье, защите прав несовершеннолетних. В пресс-службе прокуратуры подчеркнули, что проверке подвергнутся как уполномоченные органы и должностные лица краевого центра, так и Александрово-Заводского района, где ранее проживала указанная семья.

В настоящее время дети находятся в социальном центре. Было установлено, что отец семейства находится в федеральном розыске. В отношении него возбуждено пять уголовных дел, сообщил источник Zab.ru в правоохранительных органах. Эти данные подтвердил и Федоров. «Выяснилось, что у отца несколько тяжелых статей. Избиения и кражи. Все подряд там присутствует. Действовать нужно быстро», – написал общественник.

Чита, Служба информации РИА «Новый День»

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