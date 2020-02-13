Родственники отказались от четверых детей, найденных в заброшенном доме в Чите

Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что родственники не хотят взять к себе четверых детей, которые проживали с отцом в заброшенном доме в Чите. Малыши остаются в социально-реабилитационном центре.

Семью обнаружили в Ингодинском районе Читы в конце января. Мужчина проживал с четырьмя детьми в возрасте от 3 до 11 лет в здании без окон и каких-либо удобств. Позже выяснилось, что отец находится в розыске по обвинению в тяжких преступлениях. Его направили в следственный изолятор.

Следователи нашли мать малышей, женщина вела бездомный образ жизни. Ее допросили и отправили к ее матери, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на следователей СУСК по Забайкальскому краю.

Мужчина, который был с детьми, не может являться их законным представителем, так как в их свидетельствах о рождении в графе «отец» стоит прочерк. «Продолжают рассматриваться варианты жизнеустройства детей. Близкие родственники отказались принять их в свои семьи, мотивируя отказ ограниченными финансовыми возможностями», – сказала Кузнецова.

В настоящее время дети находятся в социально-реабилитационном центре, где с ними работают социальные педагоги и психологи.

Чита, Зоя Осколкова

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