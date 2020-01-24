В США россиян приговорили к 12 годам за мошенничество

Суд в США приговорил граждан России Игоря и Дениса Грушко к лишению свободы. По данным следствия, братья похищали данные банковских клиентов и изготавливали фальшивые кредитные карты.

33-летний Игорь и его 29-летний брат Денис проживали в Форт-Лодердейл, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда. Прокуратура заподозрила россиян в мошенничестве с кредитками. При обыске у братьев нашли различные приспособления для кражи информации. В частности, у них были обнаружены скриммеры – считывающие устройства для установки в банкоматах, скрытые камеры.

Кроме того, установлено, что россияне занимались подделкой документов удостоверяющих личность. В их доме нашли целые листы голограмм для изготовления фальшивых бумаг государственного образца, сотни фальшивых кредиток и тысячи номеров кредитных кар.

Соучастником преступлений братьев Грушко стал 24-летний гражданин Украины Вадим Вознюк. Следователи выяснили, что он помогал россиянам похитить частную информацию сотен жителей Флориды. Его также приговорили к лишению свободы на срок 1 год и 3 месяца.

Вашингтон, Служба информации РИА «Новый День»

Вашингтон. Другие новости 24.01.20

Уральский полпред взял на контроль устранение последствий взрыва газа в Каменске-Уральском. / В Китае из-за коронавируса закрыты уже 13 городов. Роспотребнадзор просит россиян не ездить в КНР. / 100 секунд до апокалипсиса. Эксперт объяснил перевод часов Судного дня. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»