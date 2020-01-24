Дальнобойщик перекрыл фурой улицу в центре Москвы, требуя выплаты зарплаты

Водитель фуры заблокировал движение на Бауманской улице в центре Москвы в знак протеста из-за задержки зарплаты.

Мужчина, забравшись на кузов большегруза, кричал, что ему – многодетному отцу – несколько месяцев не платят зарплату. По его словам, у него 7 детей и их нечем кормить. Об этом сообщает Baza. Водитель выдвинул ультиматум – не сдвинется с места, пока ему не выплатят зарплату.

В настоящее время, по данным пресс-службы ЦОДД, движение по Бауманской полностью восстановлено.

По данным телеграм-канала Mash, на место прибыли сотрудники. Они убедили мужчину убрать фуру с дороги, сейчас с ним ведется беседа.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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