В Красноярске обнаружена порностудия, в которой совпадали и снимали несовершеннолетних девушек

В Красноярске сотрудники полиции ликвидировали подпольную порностудию. В качестве актрис там использовались несовершеннолетние.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе краевой полиции, сотрудниками уголовного розыска была получена оперативная информация о том, что житель 39-летний житель Красноярска занимается совращением малолетних девушек. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейскими было установлено, что с сентября по октябрь 2019 года злоумышленник по месту своего жительства, а также в арендованной квартире, используя фото- и видео аппаратуру (в том числе веб-камеру, имеющую выход в сеть), осуществлял съемку несовершеннолетней девушки 2003 г.р.

Подозреваемый был задержан. ГСУ СК по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 242.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Кроме этого, в рамках возбужденного уголовного дела оперативники установили, что в одном из мест жительства задержанного в декабре 2019 года мужчина 48 лет вступил в половую связь с несовершеннолетней девушкой 16-ти лет. Злоумышленник также задержан.

Оперативниками проведены обыски по месту жительства задержанных. Полицейские изъяли флеш-карты, компьютер, ноутбук, веб-камеры, а также 28 сотовых телефонов.

Также сотрудниками полиции установлены 10 девушек, которые принимали участие в мероприятиях порнографического характера, в том числе несовершеннолетние.

Ведется следствие. По решению суда подозреваемые заключены под стражу сроком на 2 месяца.

Красноярск, Елена Васильева

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