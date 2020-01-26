Видного красноярского общественника заподозрили в съемках порно с несовершеннолетними

Красноярские полицейские накрыли порностудию, где снимали фильмы с участием несовершеннолетних. Бордель, напоминавший притон, располагался в одной из квартир многоэтажки в Центральном районе города. В момент спецоперции там шли съемки очередного ролика.

В краевом главке МВД уточнили, что на данный момент удалось установить личности десяти актрис, чей возраст варьировался от 15 до 18 лет. Кроме того были задержаны два человека по подозрению в изготовлении порнографической продукции с участием несовершеннолетних.

По данным «Новой газеты», один из задержанных – видный общественный деятель, представитель православно-патриотического крыла, борец за нравственность Антон Мишин, основатель и директор по развитию Центра реабилитации и социальной адаптации «Енисей». Данная организация имеет филиалы по всей стране – от Петропавловска-Камчатского до Санкт-Петербурга и Москвы и от Норильска до Кызыла и Забайкальска, отмечает издание.

В на странице Мишина в Facebook 5 тыс. друзей, среди которых множество видных политиков, журналистов, общественных деятелей. Не столь давно он кичился получением гранта президента РФ и краевого правительства.

Издание напоминает, что год назад на круглом столе «Возможности волонтеров по безопасности в интернете» Мишин презентовал чиновникам и полицейским проект «Кибер-патруль.рф», цель которого «ограничить доступ к нежелательному контенту со стороны ребенка». Под этим подразумевались сайты, онлайн-игры, форумы, группы в соцсетях, чаты, фотоальбомы и видеоролики, содержащие информацию порнографического, насильственного, экстремистского характера.

Газета делает вывод, что Мишин снимал порно с несовершеннолетними и при этом получал гранты на борьбу с распространением данного контента.

Полиция вменила задержанному половую связь с несовершеннолетней 2004 года рождения. Другому 38-летнему задержанному вменяют «использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов или предметов». Обоих «взяли с поличным», как говорят в ГУ МВД – «в обнаженном виде и с девушками». Изъяты 28 сотовых телефонов, веб-камеры, флеш-карты, компьютерная техника.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 26.01.20

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