Летящий в Москву лайнер развернули из-за сообщения о минировании

Самолет, вылетевший из Хабаровска, готовится к экстренной посадке из-за сообщения о минировании. На борту находится 261 пассажир.

Известно, что лайнер направлялся в Москву, когда поступило сообщение о бомбе, заложенной на борту, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы. Капитан воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт назначения.

В настоящее время борт пролетает над территорией Амурской области и готовится к экстренной посадке, уточняет «Пятый канал».

Правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Хабаровск, Служба информации РИА «Новый День»

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