В Костроме ученики собирались устроить стрельбу в школе

В Костроме полицейские выявили ребят, которые планировали устроить стрельбу в школе. Подростки хотели купить оружие и тренировались, стреляя из пневматического пистолета.

Как сообщили в управлении МВД по региону, лидером стал 15-летний мальчик, который увлекался экстремистскими идеями и интересовался темой насилия в школах. Он собрал группу единомышленников из числа своих одноклассников.

Ребята обсуждали проведение акции «скулшутинга» в родной школе. Таким образом, ученики планировали отомстить за плохие оценки и конфликтные ситуации, которые случались в образовательном учреждении. Дети хотели купить дробовики, а также начали заранее оттачивать боевые навыки, стреляя в гаражах из пневматического пистолета.

Все участники группы установлены. Полицейские провели обыски по месту жительства ребят и изъяли компьютеры и телефоны, содержащие переписку, в которой школьники планировали кровавую расправу.

Семьи подростков взяты правоохранителями на особый контроль. С детьми и взрослыми проведены профилактические беседы. Кроме того, в школе проводится профилактическая работа. Выясняются причины, которые способствовали формированию подобных идей у учащихся.

Кострома, Служба информации РИА «Новый День»

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