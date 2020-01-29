В Ростовской области неизвестные убили депутата заксобрания и его жену

В Ростовской области неизвестные убили депутата законодательного собрания Андрея Алабушева и его супругу Ольгу. Возбуждено уголовное дело.

Преступление произошло в частном доме в городе Зернограде. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, тела депутата и его жены обнаружены с признаками насильственной смерти. По предварительным данным, на телах убитых обнаружены рубленые раны.

«Андрей Васильевич приехал с работы домой на обед. Сказал водителю, через сколько его забрать. Водитель уехал, а когда приехал за ним, он не выходит и не выходит. Он зашел и увидел, что тот в коридоре лежит, а жена его дальше», – рассказал источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией.

Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Андрей Алабушев на протяжении всей жизни занимался научными исследованиями в области сельского хозяйства. Является членом Российской академии наук, доктором сельскохозяйственных наук, профессором. В заксобрании Ростовской области Алабушев принимал участие в работе комитетов по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества, а также по образованию, науке, культуре и информационной политике.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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