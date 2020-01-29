Убийца депутата заксобрания и его супруги найден месте преступления

Следователи обнаружили подозреваемого в убийстве депутата законодательного собрания Андрея Алабушева и его супруги Ольги. Предположительно, мужчина преступник покончил с собой.

Как сообщили в пресс-службе СКР, в ходе осмотра места происшествия обнаружено тело подозреваемого в совершении убийства. Им оказался 38-летний местный житель. По предварительным данным, мужчина после совершения преступления свел счеты с жизнью.

По версии следствия, мотивом для совершения преступления могли стать личные неприязненные отношения между подозреваемым и погибшим. По данным телеграм-канала 112, убийца – местный бизнесмен Александр Полуян.

Напомним, убийство произошло в частном доме в городе Зернограде. На телах депутата и его жены обнаружены рубленые раны, от которых они скончались. Уголовное дело возбуждено по ст. 105 УК РФ (убийство). В связи с большим общественным резонансом расследование поручено первому отделу по расследованию особо важных дел.

Ростов-на-Дону, Служба информации РИА «Новый День»

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