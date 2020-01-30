Новосибирский авиадебошир получил 3,5 года «строгача»

В Новосибирске осужден пассажир авиарейса SU 1307 до Москвы, сообщили в пресс-службе СКР. Мужчину обвиняли хулиганстве на борту воздушного судна публичном оскорблении представителя власти и в применении насилия (п.«в» ч.1 ст.213, ст.319 и ст.116 УК РФ).

В суде доказано, что 14 мая 2019 около 9:40 мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, при посадке на борт самолета «Новосибирск – Москва» в аэропорту Толмачево грубо нарушил общественный порядок. В частности он оскорблял окружающих нецензурной бранью и демонстрировал пренебрежительное отношение к пассажирам и экипажу.

Экипаж воздушного судна пытался пресечь действия злоумышленника, но он не реагировал на замечания и несколько раз ударил командира воздушного судна. На борт поднялись сотрудники полиции. При попытке доставить дебошира в дежурную часть линейного отдела полиции для составления протокола об административном правонарушении он публично оскорбил прибывшего по вызову сотрудника транспортной полиции.

Приговором суда авиадебоширу назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Новосибирск, Иван Гридин

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