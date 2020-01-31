Пять человек погибли при взрыве на заводе в Орловской области

В Орловской области произошел взрыв на Заводе профильного оборудования. По последним данным, пять человек погибли, трое получили ранения. Здание частично обрушилось. Возбуждено уголовное дело.

ЧП случилось в городе Мценске, в помещении Завода профильного оборудования – «ЗПО». Предприятие входит в Территории опережающего социально-экономического развития. В цехе проводились работы по монтажу оборудования. Завод занимается производством металлических дверей и окон, примерная численность сотрудников предприятия – около 80 человек.

Как уточнили в региональном управлении МЧС, хлопок газовоздушной смеси (скопившихся паров лакокрасочных материалов) произошел в строящемся здании, частично обрушилась кровля. Для ликвидации последствий происшествия привлекается всего 38 человек и 11 единиц техники.

В результате пять человек погибли, трое пострадали, из них двое находятся в тяжелом состоянии, отметили в пресс-службе правительство региона. На место приехал губернатор Андрей Клычков. Создана специальная комиссия по оказанию медицинской и социальной помощи пострадавшим и семьям погибших.

СУ СКР по Орловской области возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Расследование продолжается.

Орел, Служба информации РИА «Новый День»

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