Вылетевший в Сочи «Боинг» вернулся в Москву из-за датчика шасси

Пассажирский самолет Боинг 737-800 авиакомпании «Россия», вылетевший из московского аэропорта «Внуково» в Сочи в субботу утром, вынужденно вернулся столицу из-за технических проблем. Лайнер сел в штатном режиме в 08:05. На его борту было 186 пассажиров, передает ТАСС со ссылкой на информированный источник.

Причиной происшествия стала сработавшая сигнализация о неуборке шасси, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу авиагавани. Сейчас самолет проверяют техники. Пассажиры вылетят в Сочи на резервном лайнере.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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