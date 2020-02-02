СКР возбудил дело после гибели человека в результате обрушения крыши кафе в Новосибирске (ФОТО)

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения крыши кафе в Новосибирске. Инцидент расследуется по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), говорится в сообщении регионального управления Следственного комитета РФ.

В результате обрушения крыши заведения в одноэтажной пристройке, где находилась раздевалка, погибла девушка, еще четверо человек пострадали и были доставлены в больниу. Кровля рухнула под тяжестью снега, толщина которого составляла не менеее одного метра.

Фото: ГУ МЧС РФ по Новосибирской области

По данным регионального управления МЧС, сообщение о ЧП в кафе в Советском районе Новосибирска поступило спасателям в в 3:39 по местному времени. Площадь обрушения составила около 240 «квадратов». До прибытия сотрудников МЧС из здания самостоятельно эвакуировалось 190 человек.

Из-под завалов здания из сэндвич-панеле, пристроенного к кафе, спасатели извлекли 5 человек. «Одну женщину обнаружили без признаков жизни», – отметили в ГУ МЧС..

В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены. В них были задействованы 160 человек.

Сейчас на месте инцидента работает следственно-оперативная группа для выяснения всех причин и обстоятельств ЧП.

В региональном главке МЧС подчеркнули, что накануне спасатели «предупреждали о необходимости своевременной очистки крыш от снега во избежание излишней нагрузки на конструкции кровли».

Здание по адресу: бульвар Молодежи, 36 корпус 1, пристройка к которому обрушилась, принадлежало коммунальному предприятию Сибирского отделения РАН и использовалось под ночной клуб и кафе, уточняет издание «Тайга.Инфо». В ночь, когда случился инцидент, в клубе проходила гаражная вечеринка. По данным источника «Интерфакса», само здание ночного клуба по документам было неэксплуатируемым.

По информации регионального минздрава, двое пострадавших при обрушении пристройкии к кафе прооперированы. «У мужчины – перелом костей таза, у девушки – перелом костей голени», – говорится в сообщении ведомства. Еще у двоих человек выявлено только переохлаждение, их отпустили домой.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

Новосибирск. Другие новости 01.02.20

«Конституция – на века!», – в Петербурге задержаны протестующие против поправок в Основной закон РФ. / Петербурженку с эпилепсией приняли за пьяную, отправили в вытрезвитель и избили. / Врачи обследуют курганцев, прибывших из Китая, из-за коронавируса. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»