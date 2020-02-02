Задержан организатор вечеринки в новосибирском кафе, где обрушилась кровля

По уголовному делу об обрушении крыши кафе в Новосибирске задержан организатор вечеринки в заведении, во время которой произошел смертельный инцидент. Задержанный – 27-летний мужчина, «который организовал развлекательное мероприятие в кафе», говорится в сообщении Следственного комитета РФ. Он подозревается в совершении преступления по ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Глава СКР Александр Бастрыкин направил в Новосибирск криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании инцидента в кафе и «тщательной фиксации всех следов на месте происшестви», отметили в Следственном комитете.

Напомним, в результате обрушения крыши пристройки к кафе, которая использовалась в качестве раздевался, погибла девушка, еще 4 человек были доставлены в больницы. Двоих прооперировали. У остальных выявлили только обморожение и отпустили домой. В МЧС называют причиной обрушения кровли скопивший на крыше здания снег, высота которого достигала одного метра.

Новосибирск, служба информации РИА «Новый День»

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