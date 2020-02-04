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Вторник, 4 февраля 2020, 12:44 мск

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Полиция накрыла межрегиональную группировку автомобильных мошенников

Полицейским удалось задержать участников межрегионального преступного сообщества, которое действовало под видом автомобильных салонов. По словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, жертвами мошенников стали более 300 человек, а ущерб превысил 100 млн рублей.

Злоумышленников, действовавших на территории Москвы, Белгорода, Орла и Курска, удалось задержать благодаря слаженной работе сотрудников ГУ экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и местных полицейских.

Установлено, что вероятные мошенники зарегистрировали несколько юрлиц и арендовывали помещения, где организовывали автосалоны. Подозреваемые брали у граждан автомобили с сопроводительными документами под реализацию, обещая продать их в короткие сроки и на выгодных условиях, однако, как считает следствие, выполнять обязательства перед клиентами они не собирались. В итоге автовладельцы лишались автомобилей и денег.

Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «организация преступного сообщества» (ст.159 и ст.210 УК РФ). В отношении шестерых фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Два активных участника сообщества объявлены в розыск.

Москва, Иван Гридин

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