В Волгограде вынесут приговор за браконьерство на 20 млн рублей

В Волгоградской области перед судом предстанет 33-летний участник организованной группы, обвиняемый в незаконном обороте продукции из краснокнижных видов рыб. Как сообщили в пресс-службе СКР, жителя Астраханской области обвиняют в обороте видов, занесенных в Красную книгу РФ (ст.258.1 УК РФ).

По данным следствия, в мае 2019 года находясь на акватории реки Сланец в пределах Астраханской области, он приобрел у неустановленных браконьеров 11 туш русского осетра и 5 частей одной туши белуги. Контрафакт он хотел доставить к себе домой в село Маково, но его задержали полицейские.

Следователи также установили, что с августа 2018 года по апрель 2019 года злоумышленник действовал в составе организованной преступной группы, поставляя икру и туши осетровых рыб с территории Астраханской области в Волгоград для их последующей продажи.

В ходе обысков по местам жительства и временного пребывания членов организованной группы было изъято 130 туш осетра и более 20 кг икры рыб семейства осетровых. Ущерб от преступной деятельности превысил 20 млн рублей.

На стадии предварительного расследования свою вину в содеянном обвиняемый полностью признал, заявив ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в особом порядке.

Волгоград, Иван Гридин

Волгоград. Другие новости 04.02.20

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