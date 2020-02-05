Количество жертв схода лавины в Турции вышло за три десятка

Увеличилось число погибших во время схода лавины на востоке Турции. Как сообщает управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве страны, под снегом найдены тела 33 человек. Ещё 53 человека получили ранения.

Отметим, что это уже вторая смертельная лавина за сутки. Первая сошла 4 февраля. Под снегом оказались заблокированы автомобили. Прибывшие на место ЧП спасатели начали вытаскивать людей. Спустя несколько часов на место спасательных работ сошла еще одна лавина и жертв стало больше.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 05.02.20

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