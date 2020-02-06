СМИ обвинили советницу президента Турции в гибели 33 человек

СМИ обвиняют советницу президента Турции и экс-депутата турецкого парламента от провинции Ван Гюльшен Орхан в гибели 33 спасателей под сошедшей в среду на востоке Турции лавиной.

Так, журналист телеканала Haber Turk Бюлент Айдемир в прямом эфире рассказал о том, что именно г-жа Орхан, игнорируя предупреждения МЧС о риске схода лавин, распорядилась очистить дорогу от снега, так как возглавляемая ею делегация направлялась с мероприятия в соседнем районе по дороге, находящейся в зоне схода первой лавины. Шум работающей тяжелой снегоуборочной техники и вызвал сход новой лавины, под которой погибли спасатели.

Напомним, что первая лавина сошла в провинции Ван во вторник, 4 февраля. Под ней оказались погребены снегоуборочная машина и микроавтобус со взрослыми и детьми. Водитель спецтехники смог выбраться из снежного завала и пешком дошел до ближайшего населенного пункта за помощью. В среду, когда на месте ЧП работали спасатели, на них сошла еще одна лавина. В результате погибли 33 человека и более 50-ти получили ранения.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям Турции, девять раненых находятся в тяжелом состоянии. Симптоматично, что в числе оказавшихся под снегом была и советница президента Эрдогана Орхан, но она смогла самостоятельно выбраться из-под завала.

Анкара, Елена Васильева

Анкара. Другие новости 06.02.20

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