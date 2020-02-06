В министерстве образования Хакасии проводятся обыски

В министерстве образования и науки Республики Хакасия проводятся следственные мероприятия. Следователи изымают финансовую документацию по делу о служебном подлоге. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

По версии следствия, в 2019 году неустановленные лица приобрели несколько недостроенных помещений, выдав их за готовые объекты, для размещения в них детских садов в Аскизском, Бейском, Таштыпском районах Республики Хакасия.

Как сообщают местные СМИ, готовность объектов составляла от 20% до 50%, на некоторых из них не было даже крыши. Должностные лица органов местного самоуправления выдали акты ввода в эксплуатацию и подписали акты приемки данных зданий под соответствующие нормативы, что не соответствует действительности.

Уточняется, что на покупку объектов, не пригодных для размещения детских садов, потратили свыше 95 млн рублей.

Барнаул, Служба информации РИА «Новый День»

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