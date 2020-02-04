Школы и детские сады Хакасии могут остаться без света и питания из-за долгов

Министерство финансов Хакасии заявило о том, что консолидированный бюджет республики не сбалансирован на 14 млрд рублей. В результате под угрозой отключения от электроэнергии оказались социальные объекты, в том числе детские сады и школы.

Проблема несбалансированности бюджета есть и сейчас решается вопрос обращения в федеральные органы по этому поводу, сообщили в минфине Хакасии РБК. Непокрытый дефицит республики составляет 10 млрд рублей, если не учитывать просроченную задолженность хакасского правительства в объеме 3,6 млрд рублей и госдолг к погашению на сумму около 0,8 млрд рублей.

Хакасия – один из беднейших субъектов России. По данным Росстата за 2018 год, по уровню денежных доходов на душу населения республика занимает 73-е место в РФ из 85. Консолидированный бюджет Хакасии был дефицитным на протяжении многих лет до 2019 года, следует из данных Федерального казначейства.

В 64 муниципальных образованиях из 99 заблокированы лицевые счета бюджетных учреждений республики на общую сумму 720 млн рублей. «По этой причине не производится оплата счетов за коммунальные услуги, электроэнергию, питание, связь. Под угрозой отключения от электроэнергии социальные объекты, в том числе детские сады, школы. В связи с невозможностью оплаты счетов поставщики отказываются поставлять продукты питания в школы и дошкольные учреждения», – говорится в справке регионального минфина.

Местные власти хотят обратиться за федеральной помощью региону. По мнению минфина, это единственный выход из ситуации. Кроме того, сейчас рассматривается вопрос получения коммерческого кредита в банке в размере нескольких миллиардов рублей. «Этих средств и собственных доходов хватит для исполнения социальных обязательств максимум до лета 2020 года», – рассказал собеседник агентства в Верховном совете Хакасии.

В свою очередь в Минфине России не получали обращений от органов власти республики о предоставлении дополнительной финансовой помощи. Согласно установленной процедуре, рассмотрение вопросов оказания регионам дополнительной дотации на сбалансированность осуществляется по итогам исполнения бюджетов субъектов за девять месяцев текущего финансового года. Хакасия на общих основаниях не сможет получить возможные дополнительные дотации раньше конца 2020 года.

Абакан, Служба информации РИА «Новый День»

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