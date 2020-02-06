В Подмосковье сын 14 раз выстрелил отцу в голову

Жителя Московской области подозревают в покушении на убийство собственного отца. Мужчина 14 раз выстрелил в родителя. Пострадавший выжил.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, инцидент произошел в городе Ногинске. Сын приехал к отцу в квартиру, а когда тот отрыл дверь, произвел не менее 14 выстрелов из травматического пистолета.

По словам следователей, злоумышленник целился исключительно в голову. Пенсионера экстренно госпитализировали и сделали операцию.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Подозреваемого задержали, в его машине обнаружили травматический пистолет, он сознался в содеянном.

Москва, Зоя Осколкова

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