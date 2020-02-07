Депутат Госдумы разбился в вертолете в Татарстане

Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб сегодня вечером в крушении вертолета в Татарстане. Воздушное судно Bell 406, принадлежащий компании «Восток Транс», летело с тремя людьми на борту. В районе города Лаишево вертолет иупао критично разрушился.

Представитель Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова подтвердила гибель депутата. По имеющейся информации, еще два человека в тяжелом состоянии находятся в больнице. СМИ сообщают, что речь идёт о пилоте и помощнике депутата. В момент катастрофы, якобы, сам Хайлуллин был за штурвалом. Подтверждения этой информации пока нет.

Татарская транспортная прокуратура организовала проверку выполнения законодательства о безопасности полетов. Информация о пострадавших уточняется.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.02.20

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