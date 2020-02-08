Сегодня в Казани пройдёт прощание с разбившемся в авиакатастрофе депутатом Госдумы

В субботу, 8 февраля, в Казани пройдёт прощание с депутатом Госдумы РФ от Татарстана Айратом Хайруллиным. Накануне вечером он и еще два человека потерпели катастрофу в частном вертолёте над Камой. Воздушное судно упало на лёд и разрушилось. Депутата зажало в кабине, он умер на месте.

Пилота вертолёта и помощника Хайруллина госпитализировали с тяжёлыми травмами в местную больницу. Их состояние врачи описывают как стабильно тяжелое.

Как написал в своём Инстаграмме председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, церемония прощания с Хайруллиным пройдёт в Татарской государственной филармонии им. Габдуллы Тукая. Она начнётся в 11 часов по местному времени.

Казань, Елена Васильева

Казань. Другие новости 07.02.20

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