Депутат Госдумы Хайруллин погиб из-за плохой погоды и ошибки пилота

Эксперты выяснили, как именно погиб депутат Госдумы, зампред агарного комитета и известный татарский бизнесмен Айрат Хайруллин – причинами крушения его вертолета стали ошибка пилота и плохая погода.

Напомним, вечером в пятницу появилась информация, что частный вертолёт с Хайруллиным и ещё двумя людьми на борту упал и разбился. Как пишет телеграм-канал Baza, эксперты установили, что, пролетая над Камой, воздушное судно попало в снежный заряд. Пилот потерял ориентацию, запаниковал, резко снизился и попытался сесть.

В итоге вертолет на большой скорости ударился хвостом о землю. После того, как машина рухнула всем корпусом вниз, ее порядка 120 метров тащило по земле. Сидящего впереди по левой стороне Айрата Хайруллина почти выбросило наружу и придавило корпусом вертолета. Он погиб на месте и в субботу был похоронен в Казани.

Помощник Хайруллина и пилот, находившиеся в вертолёте, госпитализированы с травмами. Их состояние оценивается как тяжелое.

Казань, Елена Васильева

Казань. Другие новости 09.02.20

Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт. / Назван мотив тайского солдата, застрелившего 26 человек. / В результате беспорядков в Казахстане погибло 10 человек, 1500 лишились крова. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»