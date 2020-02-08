В Казахстане в селе произошла массовая драка: 8 человек погибло, десятки ранены

На юге Казахстана в Жамбылской области в массовой драке погибли восемь человек, десятки ранены, 47 человек задержаны.

Как сообщает МВД республики, трагедия случилась в селе Масанчи Кордайского района. Все участники стычки – местные жители. Полиция вмешалась и подавила конфликт, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

По заявлению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, ситуацией попытались воспользоваться провокаторы, сейчас обстановка находится под контролем полиции и Национальной гвардии. Глава государства поручил создать правительственную комиссию по ликвидации последствий событий в Кордайском районе, ее возглавит заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев, сообщают «Вести 24».

Правительственной комиссии совместно с администрацией Жамбылской области предстоит организовать похороны погибших, оценить размер ущерба и принять план восстановления собственности пострадавших.

Токаев также поручил «успокоить население», подключив к этой работе авторитетных граждан республики.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 08.02.20

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