Массовую драку в Казахстане спровоцировал дорожный конфликт

Причиной массовой драки в Казахстане, в результате которой погибли 10 человек, стал дорожный конфликт. Как рассказал замминистра внутренних дел страны Алексей Калайчиди, одна машина не уступила дорогу другой, завязался конфликт, потом кто-то выложил историю в соцсети и придал ему массовости. В результате уличных разборок полсотни человек угодили в больницу, ещё столько же были задержаны полицией.

Участниками драки были сожжены 25 частных жилых домов, 31 коммерческий объект и 41автомобиль. Полторы тысячи местных жителей, оставшиеся без крова, размещены в кризисных центрах в детском саду и мечети.

В регионе, где произошли беспорядки, введён режим чрезвычайной ситуации, возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

Нур-Султан, Елена Васильева

Нур-Султан. Другие новости 09.02.20

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