Самолет кружит над Красноярском из-за проблем с закрылками

Boeing 737 авиакомпании Nordstar кружит над Красноярском, вырабатывая топливо. У самолета не убрались закрылки.

Boeing должен был лететь из Красноярска в Москву. Сразу после взлета экипаж принял решение вернуться в аэропорт из-за проблем с закрылками, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани Красноярска.

В настоящее время самолет вырабатывает топливо, кружит над городом. Планируется, что борт приземлится в 15.30 по местному времени.

Стоит отметить, что это второе ЧП с самолетами за сутки. Рано утром в Санкт-Петербург вернулся борт авиакомпании «Победа». Экипаж принял решение развернуть самолет, летевший в Екатеринбург, из-за технической неисправности.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 10.02.20

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