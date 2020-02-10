Мужчина попал в СИЗО за то, что имитировал в метро «приступ коронавируса»

Мужчину, разыгравшего в метро больного коронавирусом, заключили в СИЗО.

Как сообщает «Бизнес-ФМ», инцидент произошел 2 февраля на перегоне между станциями «Полежаевская» и «Улица 1905 года». Гражданин Таджикистана Каромат Джаборов, на лице которого находилась медицинская маска, упал на пол в вагоне поезда и забился в судорогах. После того, как среди пассажиров кто-то прокричал: «Коронавирус здесь!», – началась паника. Сегодня, как сообщает БФМ, Черемушкинский суд столицы санкционировал арест гражданина Таджикистана Джаборова до 8 марта 2020 года.

Ему вменяется статья «хулиганство на транспорте» (п.2 ч.2 ст. 213 УК РФ). В этом случае предусмотрен штраф в размере от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

Официальное обвинение Джаборову не предъявлено, пока он находится в статусе подозреваемого.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 10.02.20

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