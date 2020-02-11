«В салоне пахло гарью»: лайнер S7 не долетел до Москвы из-за неполадки

Самолет авиакомпании S7, вылетевший сегодня утром из Новосибирска в Москву, вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре. Надзорное ведомство проводит проверку по данному факту. На борту находились 132 пассажира.

Лайнер вылетел в столицу в 6:20 по местному времени, но позже командир экипажа принял решение вернуться в аэропорт Толмачево в связи со срабатыванием датчика технической неисправности. По данным пассажиров, «в салоне пахло гарью», передает «Тайга.Инфо». Несколько часов Airbus вырабатывал топливо и в 9:40 благополучно приземлился. Сейчас самолет обследуют авиатехники.

Пассажиры были отправлены в Москву резервным бортом.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 11.02.20

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