«Лежала на столе и вдруг взрыв!»: у жительницы Тулы на кухне взорвалась купленная колбаса

У жительницы Тулы в квартире взорвалась вареная колбаса, купленная в одном из местных магазинов. О происшествии женщина сообщила в сообществе «Черный список Тула» в соцсети «ВКонтакте».

По словам горожанки, на следующий день после покупки она решила сделать бутерброды с колбасой. «Положила я ее на стол и пошла чай заваривать. И вдруг взрыв!... Колбаска взорвалась!» – написала женщина, признавшись, что от неожиданного инцидента она едва не выронила чайник.

Жительница Тулы отметила, что никогда не сталкивалась с подобным происшествием. «Так что советую не повторять моей ошибки, не покупать данную продукцию!» – написала горожанка, уточнив, что срок годности продукта был в норме.

Производитель колбасы – компания «Тавр» – пока не прокомментировала ситуацию.

В комментариях пользователи высказали предположение, что до покупки колбаса могла быть заморожена, а потом разогрета в микроволновке. Однако тулячка отвергла эту версию: «В микроволновку не клали, не варили! Написала, что б вы такую не купили!»

Один из комментаторов написал, что подобный инцидент возможен: «Если при производстве всыпать в мясосодержащий полуфабрикат много фосфата, то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы, который может взорваться».

Тула, Ольга Панфилова

Тула. Другие новости 11.02.20

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