Брошенного в снегу младенца нашли на западе Москвы

В Москве неподалеку от подземного перехода возле станции метро «Парк Победы» найден младенец.

Мальчика, которому на вид 2-3 месяца, обнаружил на снегу сотрудник Московского метрополитена, сообщили в столичном управлении Следственного комитета РФ.

Ребенка доставили в одну из детских больниц, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По факту обнаружения младенца на западе столицы проводится доследственная проверка, устанавливаются его родственники, выясняются обстоятельства и причины произошедшего, отметили в ведомстве. По результатам проверки будет принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, Ольга Панфилова

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