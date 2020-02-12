В Бразилии проливные дожди убили 4-х человек

В Бразилии с воскресенья продолжаются противные дожди. Как сообщают местных СМИ, синоптики прогнозируют, что уже к концу среды непогода пойдет на спад. Но ее жертвами уже стали, по предварительным данным, 4 человека.

В районе населенного пункта Ботукату спасатели обнаружили тела двух человек без признаков жизни. В настоящее время продолжаются поиски еще одного человека.

По данным местных СМИ, машину с водителем и двумя пассажирами унесло мощным потоком воды вышедшей из берегов реки.

Ранее в паводке погибли еще два человека, их машины утонули в воронках воды на дороге.

Сан-Паулу, Елена Васильева

Сан-Паулу. Другие новости 12.02.20

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