В Бразилии из-за проливных дождей погибли 25 человек

В бразильском штате Сан-Паулу не менее 25 человек стали жертвами проливных дождей. Еще 24 местных жителя числятся пропавшими без вести.

Как сообщает портал Globo 1, сильные ливни обрушились на юго-восток Бразилии в понедельник 2 марта. Из-за подтоплений нарушено транспортное сообщение, часть дорог перекрыта. В некоторых районах сошли оползни.

В городе Гуаружа жертвами стихии стали 20 человек, трое – в Сантусе, еще двое – в Сан-Висенти. Среди погибших числятся двое пожарных, которые занимались поиском пропавших без вести. В этих районах оползни повредили не менее 200 жилых домов.

В настоящее время местонахождение еще 24 человек неизвестно. Поисково-спасательная операция продолжается.

Сан-Паулу, Зоя Осколкова

Сан-Паулу. Другие новости 05.03.20

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